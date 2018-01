Column: Razendsnelle groeiers

Die ceo’s zijn doorgaans de drijvende kracht achter de snelle groei. Door aan te haken bij de nieuwste technologische ontwikkelingen of zelf met innovaties te komen, werden deze bedrijven in relatief korte tijd de meest waardevolle ter wereld. Op dit moment is Apple het grootste bedrijf ter wereld. Beurswaarde bijna $900 miljard. Eind jaren negentig was Apple zo goed als failliet. En moest het worden gered door Microsoft. Vervolgens werd Apple het grootste bedrijf ter wereld. Ook Facebook is een mooi voorbeeld van hoe snel een bedrijf dat inzet op de nieuwste technologische ontwikkelingen kan groeien. Want ook Facebook is een en al technologie. Facebook werd in 2004 opgericht. En 14 jaar later is het een van de grootste bedrijven ter wereld! De beurswaarde is nu circa $520 miljard. Dat is toch eigenlijk ongelooflijk.

Razendsnelle groei

Technologiebedrijven kunnen dus tegenwoordig in heel korte tijd razendsnel groeien. Soms gaat het zelfs zo snel dat 14 jaar na de oprichting een bedrijf tot de grootste ter wereld behoort. Dat komt vooral omdat door internet alles veel sneller gaat. En omdat internet de mogelijkheid biedt tot onmiddellijke en ongelimiteerde verspreiding van je producten. Het Chinese Tencent - nummer 6 op de lijst en opgericht in 1998 - is daarvan een mooi voorbeeld. Het bedrijf verdient bijna de helft van zijn geld met online gaming. Games kan je met een druk op de knop verspreiden en verkopen. Maar ook de Amerikaanse online shopping-gigant Amazon en de Chinese tegenhanger Alibaba hadden nooit in zo’n korte tijd zo groot kunnen worden zonder het internet. Amazon werd in 1994 opgericht, Alibaba in 1998. Natuurlijk heb je meer nodig dan internet en schaalbaarheid om als bedrijf in korte tijd zo succesvol te worden. De ceo’s van deze bedrijven zijn nogal eens ongebreideld nieuwsgierig. En van jongs af aan dol op nieuwe gadgets en razend benieuwd naar de nieuwste technologische ontwikkelingen. En die nieuwsgierigheid naar innovaties combineren deze bijzondere ceo’s dan met andere kwaliteiten. Zoals een enorme gedrevenheid en handelsgeest. Dat is het ‘recept’, in het huidige tijdperk van internet. Dan krijg je de ontstellend snelle groei die deze bedrijven vertonen.

Alphabet

Ook Alphabet, opgericht als Google in 1997, behoort nu tot de grootste bedrijven ter wereld. Het toont eens te meer aan hoe keihard de technologische ontwikkelingen gaan.

Nu vinden we in de huidige top-10 nog een farmabedrijf, Johnson&Johnson uit de VS, de Amerikaanse bank JP Morgan Chase en Berkshire Hathaway van Warren Buffett, dat onder meer verzekeringen verkoopt. Maar waar zijn de oliemaatschappijen gebleven?

ExxonMobil

Decennialang waren oliebedrijven als RD Shell, BP en ExxonMobil goed vertegenwoordigd in de top-10 van grootste bedrijven. In 1960 bijvoorbeeld stonden er 4 oliereuzen in de top-10. Een daarvan was het Amerikaanse ExxonMobil. En ook 10 jaar geleden, in 2008, behoorden nog altijd 4 oliereuzen tot de 10 grootste ondernemingen ter wereld. Met ExxonMobil als grootste bedrijf ter wereld, net als in 1960 dus. Inmiddels zijn alle oliebedrijven uit de top-10 gevallen. Een aardverschuiving.

2028?

De new kids on the block hebben de boel dus behoorlijk opgeschud. En deze bedrijven zullen ook de komende jaren blijven groeien, verwacht ik. De groeiverwachtingen voor de sectoren en markten waarop ze actief zijn, zijn immers ook hoog. Bovendien hebben deze bedrijven heel diepe zakken en veel knowhow. Ze kunnen dus ook nog eens fors investeren om nog sneller te groeien. Of met veel geld nieuwe markten veroveren. Door bedrijven over te nemen. Zoals bijvoorbeeld Amazon al verschillende keren deed. Maar er zullen over 10 jaar, in 2028, ook weer nieuwe bedrijven op die lijst staan. Bedrijven die misschien nu nog niet eens bestaan. Want het gaat steeds sneller en sneller. Fascinerend, vind ik.

Robert Schuckink Kool, Bright New World