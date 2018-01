Caissière Kruidvat moet weg om ’gratis’ crème

De 19-jarige vrouw, die al twee jaar bij de drogisterij werkte en een vast contract had voor zes uur per week, waande zich onbespied toen ze zich op haar werkplek met het goedje insmeerde. De beveiligingscamera’s in het filiaal aan de Rotterdamse Meent legden de diefstal van het extraatje voor klanten helaas voor haar genadeloos vast.

Toen de caissière op het matje werd geroepen, bekende ze in eerste instantie schuld. Later kwam ze terug naar de winkel, „om een foto te maken” van haar op schrift gestelde bekentenis. In plaats daarvan verscheurde ze de papieren, en liep ze daarmee de winkel uit.

De rechtbank in Rotterdam oordeelt nu dat het voorval, op 17 oktober vorig jaar, genoeg was om de medewerker op staande voet te ontslaan. De caissière was trouwens al bezig met het afbouwen van haar uren bij Kruidvat: ze kon meer verdienen bij een pannenkoekenrestaurant waar ze ook in dienst was.