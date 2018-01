Topman webwinkel Fonq vertrekt

Daarnaast werd een kantoor in België geopend werd een nieuw hoofdkantoor in Utrecht gebouwd. ,,De kroon op mijn werk", aldus Wels. ,,Het bedrijf komt in een volgende fase. Daar past nieuw leiderschap bij."

Wels zal nog tot eind februari 2018 werkzaam zijn bij Fonq en zal daarna op afstand betrokken blijven. Fonq heeft Michel Schaeffer aangesteld als ad interimdirecteur. Schaeffer was ruim veertien jaar directielid van bol.com. Bij Fonq werken momenteel zo'n 260 medewerkers.