Philips Lighting schrapt banen in Eindhoven

EINDHOVEN (AFN) - Philips Lighting gaat snijden in zijn onderzoeksafdeling op de High Tech Campus in Eindhoven. Daar worden 118 van de ruim 350 arbeidsplaatsen geschrapt. De ingreep is bedoeld om de onderzoeksafdeling efficiƫnter en meer toegespitst te maken.

Het bedrijf richt zich tegenwoordig sterk op het zogeheten Internet of Things en slimme verlichtingssystemen. De banen die komen te vervallen zijn functies die daar iets minder relevant voor zijn, verklaarde een woordvoerder na berichtgeving door het Eindhovens Dagblad. De zegsman benadrukte dat in verband met de nieuwe koers vorig jaar ook tachtig mensen zijn aangenomen.

Philips Lighting telt wereldwijd ruim 33.000 banen. De ondernemingsraad van het bedrijf moet zich nog buigen over de ingreep.

Vakbond FNV reageerde geschrokken. ,,Wat een dramatisch verlies van arbeidsplaatsen in een zeer specialistische beroepsgroep. Het gaat een hele toer worden om deze mensen naar ander werk te begeleiden'', aldus FNV-bestuurder Ron Peters. Volgens hem is eerder wel een ,,behoorlijk'' sociaal plan afgesproken bij Philips Lighting.