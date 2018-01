Banktopman vindt bitcoin opeens minder erg

De cryptomunt die dinsdagmiddag bij een waarde van $14.640 koerste zou, net als de 1400 andere digitale munten, volgens Dimon nooit deel kunnen uitmaken van het officiële betalingssysteem. Daarvoor ontbreekt volgens hem ondanks de vraag en aanbod in deze munt werkelijke onderliggende waarde.

Crypto-dollars

Op de Amerikaanse zender Fox Business meldde Dimon echter de eerdere uitspraken te betreuren. De blockchain-technologie die de creatie van bitcoins mogelijk maakt, is volgens de banktopman sowieso „echt”. „Je kunt crypto-yen en dollars hebben en soortgelijke zaken.”

Daarnaast wijzigde zijn opinie over de munt zelf. Nu bitcoin door meer regeringen is toegelaten en als munt veelvuldig wordt gebruikt, is de munt een realiteit in de cryptomuntenwereld geworden. Nu vindt Dimon het tijd zijn mening aan te passen. „Ik heb gewoon een andere mening dan andere mensen. Ik ben gewoon niet zo geïnteresseerd in het onderwerp.”

Schommelingen

Sinds de opmerkingen van Dimon hebben twee handelsplatforms futurecontracten op de cryptomunten zoals bitcoin afgesloten, terwijl de munt bitcoin zelf flink in waarde is gaan schommelen, zoals Dimon met andere critici op Wall Street voorspelde.