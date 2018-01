Gasprijs hoger na schokken

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) moet zich uitspreken of er maatregelen moeten komen om die gaswinning in Groningen terug te draaien verder dan tot nu toe is afgesproken in het kabinet.

De gasprijzen maken mogelijk nog een sprong wanneer deze maatregelen fiks zijn, aldus energiebedrijf Nuon. Of die prijzen voor een langere periode blijven noemen de gasexperts van Nuon twijfelachtig. „In het verleden bleek namelijk dat de vraag naar gas prima kon worden opgevangen met gas uit Noorwegen.”