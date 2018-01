’Rio Tinto verkoopt grote smelterij Duinkerken’

Het gaat om de grootste productie-eenheid in aluminium in Europa. Gupta’s Liberty House deed een bod, Rio Tinto ging daar op in, aldus de Financial Times dinsdag.

Bedragen zijn niet bekendgemaakt. De markt schat de overname op $410 miljoen, het bedrag dat Gupta eerder neerlegde voor een kleinere Schotse smelterij. Woensdag zouden meer details in de markt komen, aldus FT.

Gupta, die in het Verenigd Koninkrijk ’Man of Steel’ wordt genoemd, is al enige tijd bezig met overnames in deze sector en combineert in Europa een serie kleinere bedrijven. Sinds 2013 heeft de Australische mijnbouwer voor $8 miljard verkocht. Het bedrijf zou ook activiteiten in IJsland willen afstoten.

In Europa brengen verder staalbedrijven ThyssenKrupp en Tata Steel hun Europese activiteiten onder een dak.