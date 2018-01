Japanse girlband zingt uitleg over bitcoin

Aanstaande vrijdag maken The Virtual Currency Girls hun debuut in Tokio. Merchandise kan tijdens het concert alleen worden gekocht met cryptomunten, meldt het Singaporese dagblad The Straits Times.

Op hun eerste single ’The Moon and Virtual Currencies and Me’ waarschuwen de dames voor frauduleuze cryptosites en sporen ze mensen aan om de online beveiliging goed te regelen.

De acht meisjes vertegenwoordigen elk een virtuele munt, zoals bitcoin, ethereum en ripple. Hoe de minirokjes, ruches en kniehoge kousen van de meisjes zich tot de cryptovaluta verhouden is vooralsnog onduidelijk.

„Via entertainment willen we het idee promoten dat virtuele valuta er niet alleen zijn voor speculatie, maar dat het geweldige technologie is die de toekomst gaat vormen”, zegt de 18-jarige aanvoerder van de groep Rara Naruse.

In Japan is bitcoin erkend als wettig betaalmiddel. Bijna een derde van de wereldwijde bitcoin-transacties in December gebeurde in yen, zo meldde jpbitcoin.com