Goede boterham te verdienen in tuinbouw

Dat blijkt uit cijfers die het GroentenFruit Huis vandaag presenteerde bij de nieuwjaarsreceptie van de tuinbouwsector in de Keukenhof in Lisse.

De crises van 2009 tot 2013 waar weinig werd verdiend, lijkt definitief voorbij. Al drie jaar zit het inkomen in de Nederlandse tuinbouw flink in de lift. Vooral de glasgroentetelers houden er een goede boterham aan over. Vorig jaar verdienden ze gemiddeld €325.000. In 2013 was dat €62.000. De omzet van groenten steeg met 5% naar €2,5 miljard. De fruitomzet steeg met 17% tot €0,8 miljard.

Aubergine en tomaat

Maar het succes was wel wisselend. Telers van aubergine en tomaat kunnen terugkijken op een goed jaar, terwijl komkommer en paprika-boeren met een prijsdaling ten opzichte van 2016 genoegen moesten nemen. Vorst in de bloeitijd van de appel- en perenbomen zorgden voor een sterk verminderde oogst van appels en peren, met name in Zuid Nederland.

In totaal steeg de export van groenten en fruit met 2% naar €9,6 miljard, waarbij vooral de tomaat (+13%) het verschil maakte door hogere prijzen in de winter en het najaar. Ook de export van trendy producten als banaan, blauwe bes en avocado groeit door.

Avocado

De avocado behoort ook tot de top 3 van de meest geïmporteerde producten, de andere twee zijn de druif en de banaan. Nederland wordt steeds belangrijker als bananenimporteur, blijkt uit de cijfers.

In totaal importeerden we voor €6 miljard, een plus van 6%. De herkomst van groenten en fruit komt vooral uit Spanje (16%), Zuid Afrika (14%) en Chili (9%).