Nederlandse datacenters gewild

Dat meldt Telecompaper. Netrouting zorgt voor datacenters in Florida, New York, Frankfurt en Stockholm en biedt de Amerikanen toegang tot de Europese markt.

Groei in Europa

Deze week meldde InterXion, de beursgenoteerde Nederlandse leverancier van cloud- en netwerkdiensten, de uitbreiding met een derde datacenter in Madrid, een tweede in Brussel en uitbouw in van datacenters in Amsterdam. Het ondersteunt multinationals die hun online activiteiten uitbreiden. InterXion kocht vorig jaar het serverpark van dienstverlener Vancis op het Amsterdamse Science Park. InterXion werd in 1998 opgericht en exploiteert inmiddels 45 datacenters in Europa.