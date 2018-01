Air France KLM mikt op verdere winstgroei

In juni wordt een nieuw vijfjaars strategisch plan gepresenteerd die de Frans-Nederlandse combinatie aan de wereldtop moet houden. „We willen de weg omhoog vinden naar blijvende winstgevende groei.”

Woensdag werd bekend dat het Duitse Lufthansa van de Europese maatschappijen vorig jaar de meeste passagiers vervoerde, zo’n 130 miljoen. Prijsvechter Ryanair komt op nummer twee. Air France KLM vervoerde 99 miljoen passagiers.

Hervormen

„We zijn er nog niet”, zei president-directeur Pieter Elbers van KLM tegen deze krant in Parijs. „Dit jaar zal duidelijk worden hoe we het gaan doen. Dit is een groot bedrijf, dat zich niet op een zondagochtend laat veranderen. Maar als je een bedrijf wil hervormen moet je beweging creëren. Dan boek je betere resultaten, kun je meer geld investeren en je diensten verbeteren.”

Bij KLM is dit in de de afgelopen jaren al deels gebeurd, waardoor deze nu goed is voor ongeveer 60% van het resultaat van de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie. Het gat van 30 miljoen passagiers met Lufthansa lijkt moeilijk te slechten in de huidige concurrentieverhoudingen. De Duitsers deden de afgelopen tijd veel overnames, onder meer met een stuk van Air Berlin en is nu in de race om ook de vroegere KLM-dochter Alitalia over te nemen.

Nieuwe energie

Air France heeft sinds december prijsvechter Joon vanaf Parijs in de lucht. Het was de bedoeling dat deze verliesgevende vluchten van Air France zou overnemen. Bij KLM wordt met argusogen naar Joon gekeken, omdat sommige routes dubbelen. Topman Elbers is echter niet bang voor kannibalisatie op elkaar. ,,Integendeel. Air France en KLM bieden versterkende diensten. Je kunt bijvoorbeeld met KLM heen en met Joon terug, er zijn alleen maar meer mogelijkheden”, zegt Elbers.

Topman Franck Terner van Air France zei gisteravond dat Joon zich ‘positief’ ontwikkelt. ,,We hebben ons nooit laten ontmoedigen! Niemand dacht dat het zou lukken, maar we hebben het gedaan.”

Analisten hebben twijfels over de omvang van Joon. De 28 vliegtuigen zouden te weinig zijn om het financieel het verschil te kunnen maken. Daarbij zit de besparing slechts in goedkoper cabinepersoneel en vliegen piloten op hun Air France-salaris.

,,Dat zijn terechte vragen”, zegt Elbers in Parijs. „Maar dit bedrijf zat vast, bijvoorbeeld vanwege de stakingen in 2015. Er moest nieuwe energie in gebracht worden. Dat gebeurt met Joon.”

Op 16 februari presenteert Air France KLM de jaarcijfers. KLM heeft volgens insiders operationele recordwinst geboekt, die richting de €800 miljoen gaat. Volgens de president-directeur heeft de Nederlandse luchtvaartmaatschappij ’alle records’ verbroken.

Goedkope olie

,,We hebben vorig jaar natuurlijk meegeprofiteerd van de aantrekkende economie en lage brandstofprijzen”, zegt de KLM-topman. „Maar we hebben het speelveld ook omhoog geleid, met nieuwe initiatieven voor klanten en nieuwe bestemmingen.’

Janaillac zei woensdag dat de marktomstandigheden op de middellange termijn onzeker blijven, zoals de ontwikkeling van de olieprijs. Kerosine is grofweg goed voor 30% van de kosten van de luchtvaartmaatschappij.