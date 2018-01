'Plusjes bij opening Wall Street'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan donderdag voor een licht hogere opening. Beleggers reageren onder meer op cijfers over de producentenprijzen en de wekelijke publicatie van de ww-aanvragen. Bij de bedrijven staat luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines in de belangstelling nadat het met resultaten naar buiten kwam.

Wederom zal er op Wall Street aandacht zijn voor de obligatiemarkt. Berichten over een mogelijk einde aan het Chinese opkoopprogramma voor Amerikaanse staatsleningen, die woensdag zorgden voor een oplopende rente, werden door autoriteiten in het land als onwaar bestempeld. Dat zorgde weer voor een lagere rente op schuldpapieren.

Delta Air Lines kwam met beter dan verwachte resultaten. De maatschappij zag voor het eerst in vijf jaar over de gehele linie de ticketprijzen stijgen, dankzij een gestaag toenemende vraag. Het bedrijf verhoogde de verwachtingen voor heel 2018. Met de cijfers Delta is het cijferseizoen officieus van start gegaan. Vrijdag volgens onder meer banken JP Morgan Chase, Wells Fargo en vermogensbeheerder BlackRock.

Koerssprong

De aandelen van maker van printers en kopieerapparaten Xerox staan voor een koerssprong. Het bedrijf zou in gesprek zijn met het Japanse Fujifilm over mogelijke samenwerkingen. Volgens de geruchten wordt ook een overname van Xerox niet uitgesloten.

Verder blijft Eastman Kodak de gemoederen bezighouden. Ook na de enorme koerswinst van de afgelopen dagen lijkt de honger in het aandeel ook donderdag nog niet gestild. Het fotografiebedrijf kondigde eerder deze week aan zijn eigen cryptomunten uit te willen geven. Ook staat het bedrijf voor een initiatief op basis van blockchain-technologie.

Olievoorraden

De opgelopen olieprijs kan het sentiment verder beïnvloeden, geholpen door een onverwachte daling van de olieproductie in de VS. Daarnaast waren ook de olievoorraden gedaald. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,4 procent tot 63,85 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 69,26 dollar per vat.

De effectenbeurzen in New York gingen woensdag met kleine verliezen de handel uit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent lager op 25.369,13 punten. De breder samengestelde S&P 500 daalde ook 0,1 procent tot 2748,23 punten en de Nasdaq zakte eveneens 0,1 procent tot 7153,57 punten.