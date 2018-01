Bijenkorf sluit eigen distributiecentrum

Voor de betrokken medewerkers is een sociaal plan van kracht. De Bijenkorf zegt de gevolgen voor hen te betreuren, maar zegt geen andere optie te hebben gezien om in de toekomst te kunnen blijven groeien.

Vanuit het distributiecentrum in Woerden worden de winkels van de Bijenkorf bevoorraad. De online bestellingen worden nu nog afgehandeld door een ander distributiecentrum van Ingram Micro in Waalwijk. Een samenvoeging zou efficiënter en duurzamer zijn. Zo zouden bestellingen sneller kunnen worden geleverd.

De Bijenkorf wil vanaf volgend jaar één distributiecentrum in de buurt van Tilburg of Waalwijk. Daarvoor wordt gesproken met Ingram Micro. De totale werkgelegenheid moet op de nieuwe locatie groeien van ongeveer vijfhonderd nu naar achthonderd banen.

Vakbond CNV heeft zijn bedenkingen bij de aankondiging van de Bijenkorf. ,,Zo willen we eerst duidelijk hebben of hier geen sprake is van overgang van onderneming. De bedrijfsactiviteiten verdwijnen niet, maar worden overgedragen. Dat kan betekenen dat dit ook voor de arbeidscontracten geldt", zo laat bestuurder Martijn den Heijer weten in een reactie. De bond gaat met de Bijenkorf in gesprek.