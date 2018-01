Steinhoff maakt in sneltreinvaart schoon schip

Een privévliegtuig staat nog te koop. Maar woonwarenhuis Leiner in Wenen is al verkocht aan de Oostenrijkse vastgoedinvesteerder Rene Benko; prijs onbekend. Het hele topmanagement is inmiddels vervangen.

Dat de Zuid-Afrikaanse woonwinkelgigant Steinhoff in razend tempo grote schoonmaak houdt, verbaast niet. Het past volgens mensen die zaken met de onderneming doen of hebben gedaan bij de mentaliteit van het concern en Steinhoff kan simpelweg niet anders.

,,Steinhoff zit in een markt waar het geld eerst binnenkomt, voordat je zelf kunt financieren”, legt Willem Okkerse, vermogensbeheerder, bedrijfskundige en ceo van OK-Score Instituut uit. Hij heeft Steinhoff door een stresstest heeft gehaald. ,,Nu Steinhoff zo negatief in het nieuws komt, verkorten leveranciers de betalingstermijnen. Dus dan heeft het snel geld nodig.”

Wanneer de Zuid-Afrikaanse woonwinkelgigant Steinhoff precies in de problemen kwam, moet onderzoek nog uitwijzen. Steinhoff maakte in 2016 de oversteek naar de beurs in Frankfurt, het moment dat huisaccountant Deloitte Zuid-Afrika de boekhoudcontrole overdraagt aan Deloitte Nederland en een Europees hoofdkantoor aan de Amsterdamse Herengracht werd geopend. Nadat in december bleek dat de jaarrekeningen van 2016 niet kloppen, blijken er nu mogelijk ook fouten in de jaarrekening van 2015 te zitten. Voorlopige schade: ruim €6 miljard afschrijvingen.

,,Vergelijk nou eens hoelang het duurde voordat er bij Ahold maatregelen werden genomen na het boekhoudschandaal begin deze eeuw” , zegt Okkerse. ,,Dan is Steinhoff erg voortvarend te werk gegaan.”

Die voortvarendheid vloeit direct voort uit de mentaliteit bij Steinhoff, weten directeuren Sidney Hiele en Paul Kroeze van QSXL, het Nederlandse recruitersbureau dat wereldwijd personeel werft voor de Zuid-Afrikaanse winkelgigant. ,,Het zijn hele harde zakenmensen”, zegt Kroeze in het Utrechtse kantoor van QSXL. ,,Die Zuid-Afrikaanse mentaliteit zit er nog echt in. Als ze iets willen doen, dan doen zij het direct.”

Als recruiters kennen Hiele en Kroeze het dna van het 130.000 werknemers tellend concern als geen ander. Wereldwijd beschikt het concern over bijna vijftig merken en winkelformules. ,,Maar het hoofdkantoor in Stellenbosch is heel basic”, aldus Kroeze. ,,Het is klein en de manier waarop er gewerkt wordt, is nog traditioneel.”

Steinhoff, dat naast het Amsterdamse hoofdkantoor in Nederland alleen over de Poco in Enschede beschikt, is een erg platte organisatie. Elk merk opereert autonoom, zeggen kenners van het bedrijf.

,,Wij hebben een recruitmentplatform voor Steinhoff gebouwd”, zegt Hiele. ,,Als we bijvoorbeeld voor Conforama in Frankrijk iets moesten doen, moesten we met Frankrijk onderhandelen en daar factureren. Die beslissingsbevoegdheid ligt helemaal bij de merken zelf. Ik heb niet het idee dat ze op het hoofdkantoor in Stellenbosch bemoeiden met wat zich in de ketens afspeelt. Maar het is een mooi bedrijf om voor te werken, want je krijgt heel veel ruimte.”

Door de combinatie van harde groei in de platte organisatie met een kerstboom vol merken en formules heeft het topmanagement mogelijk het zicht op de rest van de onderneming verloren. ,,Maar Steinhoff is in de kern gezond en maakt over 2016/2017 zo’n 1,2 miljard winst”, stelt Okkerse. ,,Als zijn hun management en boekhouding snel op orde krijgen, hoor je over zes maanden niets meer over Steinhoff.”