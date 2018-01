Belastingdienst druk met ’zonnepaneelondernemers’

De drukte komt door een oproep van Vereniging Eigen Huis van vlak voor de feestdagen. Zij adviseerden iedereen die voor 20 juni 2013 zonnepanelen heeft gekocht alsnog btw over de aankoop daarvan terug te vragen. De fiscus heeft toegezegd de verzoeken tot teruggave van mensen die na 1 januari 2012 hun aankoop deden in elk geval in behandeling te nemen.

Dat heeft zijn oorsprong in een uitspraak van het Europese Hof van Justitie in een zaak die een Oostenrijker startte. Die vond dat het regelmatig en tegen vergoeding de door de zonnepanelen opgewekte stroom leveren aan het energienet een economische activiteit was. Hij kreeg gelijk en die uitspraak maakt dat eigenaren van zonnepanelen als ondernemers gezien worden.

En omdat je als ondernemer btw terug kunt vragen, betekent dit dat mensen die zonnepanelen hebben gekocht de btw voor de aankoop en installatie terug mogen vragen. Sinds 20 juni 2013, de dag van de uitspraak van het Europese Hof, staat de Belastingdienst al toe dat mensen de belasting terugvragen.

Maar op 15 december 2017 besloot de Hoge Raad dat ook mensen die al voor 20 juni 2013 zonne-energie opwekten en leverden de btw terug mogen vragen. Dat verzoek moest wel voor 1 januari binnen zijn bij de Belastingdienst. De aanvraag van mensen die na 1 januari 2012 een installatie kochten wordt sowieso in behandeling genomen. Wat er met verzoeken van voor die tijd gebeurt is nog onduidelijk.

Om de btw terug te krijgen hebben eigenaren van zonnepanelen een btw-nummer nodig, omdat ze in feite ondernemer worden. En daar knelt de schoen nu voor de Belastingdienst. Door de oproep van Eigen Huis krijgt de fiscus zo veel aanvragen binnen, dat hij de drukte niet meer aan kan.

De Belastingdienst laat deze week weten dat het aantal aanvragen zo hard op is gelopen dat het drie keer zo lang gaat duren voordat ondernemers, eigenaren van zonnepanelen maar ook mensen die een nieuw bedrijf zijn gestart, hun btw-nummer krijgen.

Normaal gesproken duurt het vijf werkdagen voordat een kersverse ondernemer een brief met btw-nummer van ons krijgt. Maar daar is het nu veel te druk voor en dat zal het ook blijven in januari en februari. De Belastingdienst laat weten in die maanden tot aan vijftien werkdagen nodig te hebben om een btw-nummer op te kunnen sturen.