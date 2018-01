Vooruitblik beursweek: ASML en Beter Bed

Beleggers moeten het maandag doen zonder richtinggevend nieuws uit de VS. Daar zijn de beurzen dicht wegens Martin Luther King Day. Later in de week komt in Amerika een flink aantal financiële reuzen met resultaten over het laatste kwartaal: Citigroup (dinsdag), Bank of America en Goldman Sachs (woensdag) en Morgan Stanley en American Express (donderdag). Akzo Nobel-belager PPG komt woensdag met resultaten.

Woensdagochtend wordt het definitieve cijfer bekendgemaakt voor de inflatie in december in de Eurozone. Het voorlopige cijfer was een inflatie van 1,4%, tegen 1,5% in november. De kerninflatie bleef onveranderd op 0,9%. Deze lage inflatiecijfers lijken de Europese Centrale Bank weinig ruimte te geven om het monetaire beleid te verkrappen.

Beleggers kijken ook uit naar cijfers over de in aanbouw genomen woningen in de VS (donderdag)