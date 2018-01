Zet je cryptowinst alvast opzij

Wie volgend jaar aangifte gaat doen over 2018, moet als peildatum voor zijn vermogen 1 januari 2018 aanhouden. En door de koersexplosie van de cryptomunten in 2017 kunnen relatief kleine handelaren ineens in het vizier van de fiscus komen: hun box 3-vermogen komt boven de belastingvrije drempel. Die bedraagt voor de aangifte over vorig jaar €25.000, en €30.000 bij de aangifte over 2018. Voor fiscaal partners gelden dubbele bedragen.

Kleinere broertjes

Echt extreme koersstijgingen zien we niet terug bij de bitcoin, de grootste en bekendste digitale munt, maar vooral bij zijn kleinere broertjes. Bijvoorbeeld de ripple en ethereum, na de bitcoin de grootste. Zo is €500 aan ripple in begin 2017 op 1 januari 2018 zo’n €175.000 waard geworden. En €500 aan ethereum groeide in een jaar tijd uit tot €45.000. Dat zijn stijgingen van respectievelijk 35.000% en 9000%.

De Belastingdienst heeft de stroom aan nieuwe vermogenden al op het netvlies. „We houden cryptovaluta goed in de gaten”, zegt een woordvoerder van de fiscus. „We snappen dat belastingbetalers in de problemen kunnen komen omdat de peildatum 1 januari 2018 is. Dat is niet erg als de waarde hoog blijft, maar het wordt lastig als de koers een jaar later een stuk lager is.”

Belastingadviseur Jan van Esch van Duijd Fiscalisten is bekend met het probleem en heeft een tip voor de snel rijk geworden handelaars. „Ik krijg inmiddels al vragen van verschillende mensen die veel verdiend hebben aan cryptomunten over hun aangifte”, zegt Van Esch.

Voorlopige aanslag

„Ik adviseer om een voorlopige aanslag over 2018 aan te vragen. Dan kun je die alvast in termijnen betalen en eventueel vast een deel van je cryptomunten omzetten om die betalingen daarmee te doen, als je vermogen alleen in cryptomunten zit.”

Bij de aangifte over 2017, die we vanaf maart weer kunnen doen, hoeft de gemiddelde particuliere cryptohandelaar nog geen vermogensrendementsheffing te betalen. Of je dan ook het bezit van een paar honderd euro aan digitale valuta opgeeft, is aan de bezitter zelf, zegt strafrechtadvocaat Noud van Gemert. „Een onverklaarbaar vermogen roept vragen op. Maar de grote waardestijging van cryptomunten is publiekelijk bekend. Als een munt duizenden procenten stijgt is dat op zichzelf al voldoende verklaring voor het ontstane vermogen, als je kan aantonen dat je de cryptomunten voor de waardestijging al bezat.”

Een bedrag van enkele tientallen of honderden euro’s is, afhankelijk van het verdere vermogen, nog ver onder de vrijstellingsgrens van €25.000. Maar volgend jaar, als de aangifte over 2018 gedaan moet worden, gaat de Belastingdienst rekenen met de €175.000 die €500 aan ripple op 1 januari 2018 waard was.

Valkuil

Daar zit voor handelaren in cryptomunten een valkuil. Want het is vooralsnog een compleet mysterie hoeveel de munten op het moment van de volgende aangifte waard zijn. Misschien zijn ze nog veel meer waard geworden, maar ze kunnen ook compleet ingestort zijn.

Het kan verstandig zijn nu alvast een stukje te verzilveren en opzij te zetten. Dat gaat niet om heel grote bedragen. Wie bijvoorbeeld €50.000 aan vermogen heeft, betaalt zo’n €430 belasting. En bij een ton komt de Belastingdienst ongeveer €775 ophalen. Relatief kleine bedragen ten opzichte van de gigantische rendementen.

Omdat de peildatum begin deze maand al was, kun je makkelijk nu al berekenen hoeveel de Belastingdienst uiteindelijk in 2019 komt innen. Wie dat bedrag nu alvast opzij zet, voorkomt een zure appel als de cryptomunten instorten.