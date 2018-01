Buitenlandse bedrijven claimen veel schade vanuit Nederland

Dat blijkt volgens dagblad Trouw uit een rapport dat Milieudefensie in samenwerking met de onderzoeksbureaus TNI, Somo en de niet-gouvernementele organisatie Both ENDS publiceert. Volgens die organisaties zorgen de Nederlandse handelsverdragen ervoor dat staten huiverig zijn om wetgeving in te voeren waardoor bedrijven schade lijden.

Via de zogeheten ISDS-regeling, die in veel handelsverdragen is opgenomen, kunnen bedrijven een schadeclaim bij staten neerleggen. Deze claim wordt vervolgens voor een speciaal tribunaal buiten nationale rechters om behandeld. Dit vonnis is bindend. Meer dan 100 miljard dollar werd volgens de onderzoekers door multinationals via Nederlandse handelsverdragen geclaimd in de afgelopen 50 jaar.