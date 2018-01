AMG beste beursfonds dankzij research

Wie een jaar geleden voor zo’n €15 een aandeel van de Amerikaanse metaalonderneming met een Nederlandse beursnotering kocht, behaalde in december een rendement van ongeveer 320%. „De kunst is om vroeg te voorspellen welke metalen belangrijk worden, voor ze schaars worden”, vertelt ceo Heinz Schimmelbüsch over het succes van het best presterende Euronext-aandeel uit 2017.

Hoe komt het dat u het als mijnbedrijf zo goed doet?

„Wij doen meer dan dat. Wij mijnen lithium, grafiet en tantaal. Maar onze waarde is het upgraden van deze grondstoffen. Dat is de bepalende factor voor ons succes. Inmiddels gaat 50% van onze verkoop naar de luchtvaart, voor de productie van straalmotoren. Ook voor batterijen van elektrische auto’s worden onze grondstoffen gebruikt.”

Wat maakt u anders dan uw concurrenten?

„Wij verbeteren de materialen. In Brazilië hebben we grote reserves lithium. De kosten van onze productie zijn laag, omdat het lithium al gedolven is. Eigenlijk zijn we een combinatie van een mijnbedrijf en een chemiebedrijf. Nu zij we groot in de auto-industrie en luchtvaart, maar we richten ons niet op een specifieke industrie. Wij richten ons op een brede portefeuille voor nieuwe trends.”

Hoe weet u welke trends er komen en welke grondstoffen nodig zijn?

„Via veel onderzoek. En daar begin je al heel vroeg mee. Voor de huidige trend naar lichte vliegtuigen om brandstof te sparen, deden wij begin 2000 al onderzoek. En in 1999 deden we zelfs al een eerste acquisitie in deze richting.”

Maakt u zich zorgen over een tekort aan grondstoffen voor de steeds populairdere elektrische auto’s?

„Er dreigt een tekort aan lithium vanaf medio 2020. Daar zijn we ons erg bewust van. Maar in de luchtvaart wordt met hele andere metalen gewerkt. Grafiet is weer de sleutel voor nog energie-efficiëntere isolatie in gebouwen. Wij zitten in veel niches. Daar is wat geluk bij nodig, maar zoals ik zei: de sleutel zit hem in het vroeg beginnen met onderzoek naar trends.”