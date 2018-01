Meest gelezen op DFT: Kruidvat, bitcoin en huizen

Het verhaal dat in de afgelopen dagen het meeste is gelezen op DFT, gaat echter over een caissière van drogisterijketen Kruidvat. De vrouw werd ontslagen nadat zij zich achter de kassa stiekem insmeerde met bodylotion van Nivea die als cadeautje voor klanten bedoeld was.

Veel lezers vinden dat Kruidvat daarmee wel erg streng is geweest. Gelukkig heeft de vrouw inmiddels weer een baan gevonden bij een pannenkoekenrestaurant.

Hieronder de volledige top 10 van de meest gelezen verhalen van deze week:

1 Caissière Kruidvat moet weg om ’gratis’ crème

2 Bitcoin onderuit door vrees voor strengere regels

3 KLM-piloten kwaad om ’cadeautje’ cabinepersoneel

4 Zweedse huizenprijzen in vrije val

5 Tekort aan woningen bereikt hoogtepunt

6 ’Huizenkoper komt stad niet meer in’

7 De Mol stapt in bij bedrijf Gerschtanowitz

8 Spaarexpert: Nulrente kwestie van tijd

9 Column Vermeend en Van der Ploeg: We krijgen te maken met een belastingoorlog

10 Beleggers voor miljoenen opgelicht