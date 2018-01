Banken: wij lopen te veel risico bij rentemiddeling

Dat schrijft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in een brief aan toezichthouder AFM. De belangenvereniging vindt dat banken niet genoeg worden gecompenseerd voor het risico dat zij lopen als een klant besluit om na de rentemiddeling de hypotheek vroegtijdig te beëindigen, door een verhuizing of een oversluiting.

De NVB reageert op een consultatie van het ministerie van Financiën. Dat wil de berekening van de rentemiddeling gaan vastleggen en baseert zich daarbij op de regeling voor het berekenen van een boeterente bij vervroegd aflossen. Hiermee wil de overheid voorkomen dat hypotheekverstrekkers een hogere vergoeding vragen van klanten dan het daadwerkelijke nadeel dat zij hebben bij de rentemiddeling.

Probleem: uitgesmeerde boete

Op zich een goed idee, vindt de NVB, maar de banken struikelen over een verschil tussen boeterente en rentemiddeling. Wie zijn hypotheek oversluit naar een lagere rente en daarvoor een boeterente betaalt, betaalt de bank in één klap het nadeel dat zij loopt. Maar bij rentemiddeling wordt die boeterente als het ware over de rest van de looptijd uitgesmeerd, zodat de klant die de ’boete’ niet ineens kan neerleggen toch een lagere rente kan krijgen.

De NVB vindt dat daar een risico voor de banken in zit. Want als de klant na een rentemiddeling alsnog zijn hypotheek vervroegd beëindigt, omdat hij gaat verhuizen of oversluiten, is het nadeel van de bank volgens de NVB niet helemaal afgedekt. De ’uitgesmeerde boete’ wordt dan namelijk niet helemaal meer betaald, omdat hij verwerkt is in de nieuwe rente van de hypotheek die niet tot het einde wordt uitbetaald.

Dus wil de belangenvereniging graag dat er nog een keer goed wordt gekeken naar de manier waarop het financiële nadeel van de bank wordt geregeld. Dat is volgens de banken nodig „om rentemiddeling duurzaam in de markt aan te kunnen blijven bieden.”

Gelegenheidsargument

De Vereniging Eigen Huis vindt het een „gelegenheidsargument” van de banken. „Dat klanten kunnen vertrekken geldt altijd”, zegt woordvoerder Hans André de la Porte. „Ook als je niet de rente middelt kun je je huis verkopen. Dan ben je de klant ook kwijt.”