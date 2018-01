Commissarissen Tie Kinetix weg om koers

Commissarissen Veth, Honée en Lindenbergh van et in e-commerce gespecialiseerde softwarebedrijf hebben die stap genomen na achttien maanden discussie met grote aandeelhouders. Dat melden de bestuursvoorzitter Jan Sudelin en cfo Michiel Wolfswinkel maandag nabeurs in een persbericht.

Geen overnames

De bestuurders melden dat recent verschillende bedrijfsmodellen en opties zijn doorgesproken. Daar is uit voort gekomen dat Tie Kinetix ’organisch’ groeit, zonder overnames. Dat is in lijn met de huidige koers en krijgt volgens het bericht de steun van de meerderheid van de aandeelhouders.

De commissarissen ondersteunden echter alternatieven om het softwarebedrijf veel sneller te laten groeien, onder meer met overnames en investeringen van private equity.

Zij maken plaats voor nieuwe commissarissen die in het belang van het bedrijf die nieuwe strategie zullen doorvoeren, aldus het bericht.