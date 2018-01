’Xiaomi op beurs $100 miljard waard’

Dat meldt de Financial Times over de vierde smartphonemaker in de wereld. Het concern werd zeven jaar geleden opgericht. Xiaomi wordt nu de grootste Chinese beursnotering sinds internetbedrijf Alibaba in 2014 naar de beurs van New York ging.

Het concern uit Peking kan daarmee de grootste aan de beurs van Hongkong, als het bedrijf dat in 2011 zijn eerste smartphone verkocht daar de notering kiest.

Voor investeerders komt Xiaomi, dat in Nederland maar vooral in Azië veel goedkopere smartphones levert dan Samsung en Apple, in de dezelfde divisie als de Chinese techreuzen Alibaba en Tencent.

Chinese concurrentie

Het staat in marktaandeel en in prijs-kwaliteitverhouding achter de Chinese bedrijven Huawei, Oppo en Vivo in hetzelfde smartphone-segment. Daarnaast levert Xiaomi ook netwerkapparaten en huishoudelijke apparatuur waaronder rijstkokers.

Rond beursnoteringen worden veel geruchten over de waarde in de markt gebracht. Sommige analisten zijn daarom sceptisch over de beurswaardering van Xiaomi van $100 miljard.

Xiaomi is niet scheutig met cijfers, zijn topman meldde wel vorig jaar $14,5 miljard omzet te draaien. Over 2015 zou het vijftig miljoen smartphones hebben verkocht.

Het kan zijn dat Xiaomi, met 14.000 werknemers, kiest voor een dubbele notering, zowel in Hongkong als aan Wall Street, aldus de FT. Xiaomi haalde vorig jaar geld op van investeerders. Dat maakte een waardering mogelijk, destijds van $45 miljard.