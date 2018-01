Van der Chijs verkoopt First Coin na vier maanden

Het bedrijf, een zogeheten initiatial coin offering (ico), bestaat vier maanden.

Bedragen zijn niet bekendgemaakt. Van der Chijs noemde het een aanbod dat hij niet kon weigeren. Novogratz maakt van First Coin Capital een handelsbank die zich richt op blockchain-ondernemingen en bedrijven in cryptomunten.

Tudou

De Nederlandse tech-investeerder en multimiljonair maakte in China al kapitaal met zijn in 2005 opgerichte bedrijf Tudou, de concurrent van YouTube in China. Dat werd voor $4,3 miljard verkocht aan internetbedrijf Yukou van Alibaba.

Van der Chijs werkte in China aan een serie bedrijven, actief in cryptomunten en de onderliggende blockchain. Hij verkaste enige tijd geleden naar Canada waar hij via CrossPasificCapital investeert in technologiebedrijven. Voor investeringen in cryptobedrijven richtte hij First Block Capital op.

Van der Chijs studeerde bedrijfseconomie in Maastricht en startte zijn loopbaan bij Daimler. Hij studeerde Chinees om daarna in China actief in start-ups in technologie te worden. Zijn vrouw Grace Wang was lange tijd de cfo van Tudou.