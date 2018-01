Olieprijs stijgt boven $70

Dat zal de druk om prijzen aan de benzinepomp te verhogen doen toenemen. De prijs van ruwe olie op de termijnmarkt kwam vorige week al even boven de $70 gekomen. Dat is het hoogste punt in drie jaar.

De OPEC-leden produceren dit jaar 1,8 miljoen vaten per dag minder. De Iraakse minister Jabbar al-Luaibi voor oliezaken meldde zaterdag dat die maatregelen werken: de oliemarkt stabiliseert, stelt hij.

Speculatie

De dalende Amerikaanse voorraden zijn met speculatie de belangrijkste oorzaak, aldus ABN Amro. De Amerikaanse voorraden zijn voor de achtste week op rij gedaald.

Zakenbanken Citigroup, Société Générale en JPMorgan Chase voorspellen dat het kartel halverwege het jaar de maatregelen mogelijk beperkt. De uitspraken van Iraak zouden een volgend signaal zijn dat de prijs omhoog gaat, aldus handelaar Prices Futures.

Nieuwe platforms

,,Het aantal uitstaande contracten dat speculeert op prijsstijgingen is nog nooit zo hoog geweest", aldus econoom Hans van Cleef van ABN Amro over de hedgefondsen die hun kansen schoon zien.

Met de olieprijs van $70, die in januari 2016 nog op $27,88 per vat stond, vreest de markt een toeloop van meer producenten. Vorige week werden nog eens tien platformen geopend. Met veel aanbod moet de prijs dan dalen. De meeste marktanalisten vinden dat het tarief momenteel al te ver naar boven is doorgeschoten.