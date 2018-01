Bitcoin verliest kwart van waarde

Bitcoin verloor dinsdag richting middernacht 28% van de waarde.

Overheden vrezen luchtbellen in de financiële markten, zonder onderliggende waarde die de prijsstijgingen zouden steunen, en hebben maatregelen aangekondigd. Alle ingrepen en nieuws van een grote diefstal hebben de waarde van de bitcoin als meest populaire munt in een week tijd met duizenden dollars verminderd.

Dit was de prijsbeweging dinsdag tot laat in de avond:

Ⓒ Coindesk

Half december vorig jaar stond bitcoin nog op $19.000 per stuk. Dinsdag verloor de munt opnieuw snel 10% waarde en ging naar de laagste prijs in zes weken tijd. Ook andere cryptomunten als de ripple (-32%) en ethereum (-22%) hadden het zwaar.

Harde ingreep China

In China kraken vrijwel alle digitale munten onder een nieuwe ingreep van de Chinese overheid. De Chinese centrale bank wil, volgens een uitgelekte notitie over overleg van internetbedrijven met topbestuurder Pan Gongsheng, een blokkade voor alle digitale munten doorvoeren.

Chinezen handelen relatief veel met hun spaargeld in gekochte cryptomunten. Gongsheng noemt het risico voor het hele financiële stelsel te groot geworden. Centrale en lokale overheden moeten daarom alle georganiseerde handel in digi-munten als bitcoin beperken. Particulieren die bijvoorbeeld digitale diensten zoals ’wallets’, waarin de munten worden gestald, willen beginnen worden volgens dit memo ook gestraft.

Uit het memo blijkt volgens Reuters dat de cryptomunten Chinezen te veel zouden afleiden van investeringen in de „reële economie”. Het geld is niet meer te volgen voor de toezichthouders.

Begin januari sneed Peking de georganiseerde handel al de pas af, omdat die veel te veel stroom zou verbruiken die nodig is voor de bevolking.

Klap vermogensreuzen

Eind vorig jaar waarschuwden De Nederlandsche Bank en minister Wobke Hoekstra (Financiën) voor een bubbel. Mensen die erin belegden zouden er fors op kunnen verliezen.

Grote vermogensbeheerders in Europa als Schroders, Aviva, Aberdeen, M&G, Man Group en Janus brachten de munten eveneens een slag toe: zij weigeren er ooit in te gaan beleggen. Ze noemen de munt speculatie, zonder dat er werkelijke waarde onder ligt.

Daarnaast kondigden als Frankrijk aan met extra regelgeving te komen tegen de uitwassen van de muntenhandel.

Meer overheden proberen de nieuwe munten aan te pakken omdat criminelen die gebruiken voor drugs- en wapentransacties. De handel is vrij anoniem mogelijk.

Ook de Europese financiële waakhond Esma waarschuwt kopers dinsdag dat ze fors geld kunnen kwijtraken als ze in bitcoins of andere cryptomunten beleggen. De munt is zoals de koers van afgelopen dagen toont extreem beweeglijk; wie erin belegt moet verliezen kunnen incasseren.

China heeft de handel in bitcoins en crowdfundingacties met cryptomunten, de immens populaire ico’s, aan banden gelegd. In Azië is Zuid-Korea dit jaar het volgende land dat de hele handel aan banden legt.

Diefstal

Naast extra regelgeving in Azië en Europa, wordt de cryptomuntenwereld ook geteisterd door de effecten van een grote diefstal van een andere cryptomunt, de stellar. Hackers hebben voor ongeveer €325.000 van deze cryptomunt buitgemaakt.

De inbraak van 670.000 munten gebeurde via het platform waar kopers hun digitale portemonnee stallen, de dienst Blackwallet. Daarin staan de verhandelabare lumens, de munten stellar. De munten werden vervolgens via de cryptobeurs Bittrex weer ingewisseld voor andere digitale munten.

Sinds vorig jaar groeien waarschuwingen over het explosieve gebruik van stroom. Het mijnen van bitcoinmunten kost momenteel volgens zakenbank Morgan Stanley al meer dan heel Nederland jaarlijks verbruikt.

Opmars

Eind vorig jaar won de bitcoin sterk in waarde nadat twee beursplatforms afgeleide beleggingsproducten op bitcoin wilden brengen. Dat maakte de munt toegankelijk voor grote vermogensbeheerdes en beleggers. Zij konden speculeren een stijging of daling van de munt. Veel fondshuizen hebben bij de Amerikaanse toezichthouder aanvragen ingediend om indexfondsen op de honderden digitale munten te mogen brengen. Daarmee spreiden ze het risico.