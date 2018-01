Vissers 'in zak en as' over lot pulsvisserij

,,Bedrijven zijn in zak en as'', verklaart voorzitter Johan Nooitgedagt van de Nederlandse Vissersbond. ,,Dit zijn veelal papa-mamabedrijven. Zij weten niet wat ze nu moeten doen: hun boot verkopen?''

Minister Carola Schouten heeft de bond samen met belangenorganisatie VisNed uitgenodigd voor overleg, maandag in Den Haag. ,,We moeten een strijdplan bedenken'', aldus Anton Dekker, vicevoorzitter van de Vissersbond en getuige in Straatsburg van de stemming in het EU-parlement.

De vissers hebben de hoop nog niet helemaal opgegeven omdat het parlement, de Europese Commissie en de EU-ministers nu gaan onderhandelen over het visserijbeleid waarvan de puls onderdeel is. EU-parlementariërs Gerben-Jan Gerbrandy (D66) en Peter van Dalen (ChristenUnie) roepen EU-commissaris Karmenu Vella (Visserij) op zijn voorstel in te trekken en opnieuw te beginnen. Vella ziet wel toekomst in de pulstechnologie.

Pulsvisserij is een Nederlandse vinding en de Nederlanders zijn vrijwel de enigen in Europa die op grote schaal met een sleepnet (pulskor) met stroomstootjes werken om platvissen op te halen. De afspraak is dat 5 procent van de vloot uit pulsvissersboten mag bestaan maar Nederland heeft 84 ontheffingen, ofwel bijna 30 procent. In 2019 al lopen 62 vergunningen af. Volgens Dekker bedraagt de gemiddelde investering per schip 450.000 euro. Op elk schip werken zo'n zes tot zeven mensen.