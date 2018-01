Verdere loonstijging verwacht bij KLM

Er moet echter ook nog onderhandeld worden met de piloten en het grondpersoneel. “Het personeel zit al sinds 2011 op de nullijn. Een stukje kostenverhoging zit er nu in. We zijn van een financieel moeilijke situatie naar betere situatie gegaan,”, zo motiveert Elbers de loonstijging. “Ik hoop dat we ook afspraken kunnen maken met de andere bonden.” De personeelskosten lopen op door een structurele loonsverhoging.

De afgelopen jaren koos het bedrijf voor winstuitkeringen, omdat deze meebewegen met het resultaat. Bij structurele loonsverhogingen is dat het niet het geval. Het is door de moordende concurrentie lastig om de kosten te verrekenen in de ticketprijzen. Volgens Elbers zit er nog wel een besparing in, omdat de het aantal gewerkte uren omhoog gaat. Hij stelt dat KLM een goed jaar achter de rug heeft. “We maken winst”, zegt Elbers, doelend op het operationeel resultaat.

Of er onder aan de streep een winst overblijft is onzeker, omdat KLM €1,3 miljard moet afboeken in het vierde kwartaal als gevolg van het eindigen van de onbeperkte bijgestortingsverplichting van het pensioen fonds van de vliegers.

De KLM-topman wil het ‘gedoe’ met de cao’s achter zich laten. Vakbond FNV legt het voorgestelde akkoord met het cabinepersoneel negatief voor. “We hebben geen race naar de bodem als ik kijk naar de cao’s bij KLM”, zegt Elbers. De piloten dreigen met een staking omdat Elbers volgens hen de afspraken richting hen niet is nagekomen, onder meer over het leveren van aandelen en een niet-uitvoerende bestuurszetel bij moedermaatschappij Air France KLM. Over het aantal aandelen loop teen arbitragezaak.