’Olieprijs VS kan in 2018 naar $80 klimmen’

Volgens de analisten kan de olieprijs in de VS die begin dit jaar al de opgaande lijn heeft vervolgd de opmars voortzetten richting het hoogste niveau in meer dan drie jaar.

Zij wijzen er op dat de olieprijs die in 2014 en 2015 nog flink onder stond dit jaar vanwege een verwachte verdere aantrekkende vraag naar olie de weg stevig omhoog zal vervolgen tot $80 per vat.

Eind vorige week werd nog het hoogste niveau sinds december 2014 aangetikt op $64,30. De Brent-prijs belandde zelfs even boven de $70.