'Qualcomm op eigen benen beter af'

SAN DIEGO (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse chipreus Qualcomm is beter af als op opzichzelfstaand bedrijf. Die boodschap gaf de leiding van Qualcomm, dat op de radar staat bij branchegenoot Broadcom, per brief mee aan zijn aandeelhouders. Een overname zou alleen aandeelhouders van Broadcom blij maken, zo werd gewaarschuwd.