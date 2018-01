Rotterdam zet Schiecentrale in de verkoop

De Schiecentrale is een voormalige elektriciteitscentrale uit 1904, die vanaf de jaren negentig werd omgebouwd tot filmstudiocomplex, waar ook filmproducenten en omroepen zijn gevestigd. Hier zijn onder meer de Vara-serie Oppassen!!! en tv-programma’s als Idols en Raymann is Laat opgenomen. Achter de studio’s is een gebouw van tachtig bij 150 meter neergezet met kantoorruimte.

De gemeente heeft nu internationaal vastgoedadviseur Cushman & Wakefield opdracht gegeven een koper te vinden voor het kantorencomplex van in totaal 34.500 vierkante meter, zo meldt de gemeente en Cushman & Wakefield woensdag in een gezamenlijk persbericht.

De verkoop past in het beleid van de gemeente Rotterdam om afscheid te nemen van commercieel onroerend goed. Onbekend is welk bedrag de gemeente voor het complex hoopt te ontvangen.