Seminar: Het voorjaar in met 10 Hollandse tips

De AEX ging in de eerste handelsdagen van het nieuwe jaar flitsend van start met het tussentijds aanscherpen van het hoogste slotniveau sinds juni 2001. Het beursfeest op Wall Street waar de Dow Jones-index door de grens van 25.000 punten heen knalde, gaf steun aan het opgewekte sentiment.

Op het seminar van 25 januari komt onder meer aan de orde hoe goed AEX-index het doet in vergelijking met de buitenlandse indices? En hoe de hoofdgraadmeter in Amsterdam er fundamenteel én technisch gezien voor staat? Klik hier om in te schrijven.

John Beijer, senior analist bij Turbo Trends en productspecialist Christophe Cox van Commerzbank Beursproducten, gaan onder meer met deze vragen aan de slag gaan tijdens het gratis online seminar van DFT.

Beijer zal tijdens het seminar zijn marktvisie geven over de Nederlandse beursindices en wat zijn de concrete koersdoelen in 2018. Ook zal hij verschillende onderliggende waarden fundamenteel en technisch toelichten. Daarnaast geeft hij aan welke fondsen er in uw portefeuille niet mogen ontbreken om in het voorjaar goed beslagen ten ijs te komen met concrete handelstips op Nederlandse aandelen.

Christophe Cox laat de werking van verschillende beursproducten zien en hoe u kunt anticiperen op alle mogelijke marktbewegingen met deze producten. Verder staat hij stil bij de risico’s die aan de producten zijn verbonden.

Neem deel aan verschillende polls, kom te weten hoe andere beleggers over de markt denken, en stel uw vragen gedurende de presentatie.

We zien u graag donderdagavond 25 januari op het gratis online-seminar dat zal duren van 20.00 tot 21.00 uur om onder meer de 10 Hollandse tips te bespreken. Klik hier om in te schrijven.