Shell: Greep op hele keten elektriciteit

Dit heeft Shell-bestuursvoorzitter Ben van Beurden gezegd in een interview met Venster, het relatiemagazine van Shell Nederland. Van Beurden wil in de markt voor elektriciteit eenzelfde positie als in de markt voor olie en gas; in die markten heeft Shell de complete regie in handen van oppompen tot bewerken en verkoop.

In Nederland heeft Shell afgelopen weken verrast met de melding dat het energieconcern Eneco wil kopen. Eneco - nu nog in handen van gemeenten - komt in de verkoop. De belangstelling van Shell voor Eneco (dat stroom opwekt en gas en elektriciteit verkoopt) past in de strategie die Van Beurden schetst om een geïntegreerde speler te worden.

In het interview benadrukt Van Beurden nogmaals dat zijn bedrijf vol inzet op nieuwe vormen van energie. Voor dat project New Energies trekt Shell in de komende jaren een tot twee miljard dollar per jaar uit. Van Beurden geeft toe dat die investeringen risicovol zijn:

„Om te slagen zullen we enkele risico’s moeten nemen. We zullen niet slagen als we geen nieuwe gebieden weten te ontsluiten.” En hoewel Shell tot de grootste ondernemingen ter wereld behoort, hamert de bestuursvoorzitter inzake dit project op een bescheiden houding van het bedrijf: „Bescheidenheid omdat, ook al hebben we al de benodigde kennis in huis, het toch een relatief nieuw gebied voor ons is. Er valt nog een hoop te leren.”

Overigens rijdt Van Beurden in Nederland met een hybride auto (type Mercedes 500 plug-in hybride). De boodschap die hij daarmee wil afgeven: „De echte boodschap is dat we een bedrijf zijn met toekomst. We moeten de toekomst omarmen en die toekomst zal ook elektrische auto’s met een batterij omvatten. Dat wordt duidelijk een deel van onze activiteiten.”