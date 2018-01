Nieuw: Auto voert sollicitatiegesprek

De zogenoemde ’Volvo HR90’ (hr staat voor human resources, oftewel de personeelsafdeling) beleeft deze week zijn debuut op de Autosalon in Brussel. De wagen is uitgerust met kunstmatige intelligentie die Volvo onder meer geleend heeft van IBM’s legendarische Watson-computer.

Op die autobeurs is de HR90 met name een publiciteitsstunt, maar hierna gaat de recruiter op vier wielen ook nog naar banenbeurzen, scholen en Volvo-dealers. Het Zweedse automerk zit namelijk écht met een tekort aan technici en onderhoudspersoneel. De Volvo-fabriek in Gent, waar de XC90 in elkaar wordt gezet, heeft vijftig vacatures.

Geïnteresseerde kandidaten gaan in de bestuurdersstoel van de auto zitten. Die herkent hun taalgebruik, maar ook gezichtsexpressies. Daaruit valt dan weer iemands kennis en motivatie af te leiden, aldus Volvo.

Volvo heeft de menselijke factor overigens nog niet helemaal uitgebannen. Wie na de ronde in de auto door mag in het sollicitatieproces, komt alsnog tegenover een menselijke recruitert te zitten.