’Olie is veel te duur geworden’

De prijs zal dit jaar dalen van de huidige stand bij $70 naar $60. Die mening wijkt af van de markt. De consensus onder experts is dat de olieprijs nog zal doorstomen.

De Amerikaanse Energie Informatie Administratie meldde donderdag een afname van de vooraad met 6,8 miljoen vaten. Daarnaast meldden de olielanden verenigd in OPEC dat concurrenten, vooral uit Noord-Amerika, voor de tweede maand op rij hun olieproductie hebben verhoogd. Dit jaar zullen zij 16% meer produceren, 1,15 miljoen vaten per dag, aldus OPEC.

Daarop ging WTI-olie met 0,7% achteruit, Brent-olie verloor 0,8% waarde tot $68,80 per vat.

Gedrukt sentiment

De spanningen rondom olieproducent Iran, en de grote voorraden in de Verenigde Staten van goedkopere brandstoffen uit schalie, zorgen voor opwaartse prijsdruk, erkent Shah van ETF Securities.

,,Maar als je verder kijkt dan de koppen van berichten zien we dat de voorraden met brandstof zijn gestegen”, aldus Shah. De Amerikaanse productie zal dit jaar volgens hem naar het hoogste punt ooit kunnen stijgen.

Met de al hoge prijzen van momenteel rond $70 per vat van 150 liter is er alle aanleiding voor OPEC-leden om de lopende productiebepering van 1,8 miljoen vaten minder per dag voortijdig te stoppen, meent de analist van het grondstoffenhuis in Londen.

Het economisch herstel, met meer vraag, kan de prijs bij de huidige voorraden eenvoudigweg niet laten stijgen, zegt Shah.