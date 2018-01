TMG verlaat de beurs

Met het vertrek van TMG van de beurs komt een einde aan bijna een halve eeuw beursgeschiedenis. Begin jaren ’70 van de vorige eeuw kreeg de uitgever, toen nog NV Holdingmaatschappij De Telegraaf geheten, een notering aan de Amsterdams beurs.

Verzilveren

Vorig jaar verwierf het Belgische uitgeefconcern Mediahuis een meerderheid in TMG. Inmiddels is het belang van Mediahuis opgelopen tot 98,5%. Als de normale procedure wordt gelopen dan is de notering aan Euronext over vier weken voorbij.

In de komende maanden krijgen de aandeelhouders die hun aandelen TMG nog niet hebben verkocht, alsnog de kans om hun aandeel te verzilveren.

Marc van Geel, de bestuursvoorzitter van TMG, is opgelucht dat de beursnotering wordt gestaakt: „De beursexit biedt TMG rust en ruimte zodat we ons volledig kunnen richten op het uitvoeren van de toekomstplannen.” Een van de laaste grote aandeelhouders was de familie Paarlberg die ruim 3% van de aandelen TMG bezat. Ook die pluk aandelen is verkocht aan Mediahuis.