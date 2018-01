’VGZ schrapt 700 banen’

VGZ heeft vorige week aangekondigd dat de vestiging in Heerlen wordt gesloten. Daar werken 300 mensen. De Unie denkt echter dat VGZ ook elders gaat snijden in het werknemersbestand.

De ingreep in Heerlen maakt onderdeel uit van een plan van VGZ om €100 miljoen te bezuinigen. „Dit betekent dat de beheerskosten met 30% terug moeten in drie jaar tijd”, legt Inge de Vries, cao-onderhandelaar van De Unie uit. „Daardoor dreigen circa 700 werknemers hun baan te verliezen.”

VGZ wil voor april duidelijkheid geven over de plannen. De bonden zijn uitgenodigd voor overleg over de gevolgen voor de medewerkers. De zorgverzekeraar telt in totaal 2100 werknemers.

