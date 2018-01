Softbank rond aankoop belang in Uber af

Aandeelhouders van Uber hebben voor in totaal 8 miljard dollar (6,5 miljard euro) aandelen verkocht aan een groep investeerders onder leiding van Softbank. Die is daarmee de grootste aandeelhouder geworden van het Amerikaanse technologiebedrijf. Daarnaast heeft het Japanse concern 1,25 miljard dollar direct in Uber gestoken.

Uber raakte het afgelopen jaar in opspraak door een reeks schandalen. Die leidden onder meer tot het ontslag van topman Travis Kalanick. Door de deal met Softbank verliest hij vrijwel alle zeggenschap die hij nog had over het bedrijf waarvan hijzelf in 2009 aan de wieg stond. Zijn plaats als hoogste baas werd eerder al ingenomen door Dara Khosrowshahi.