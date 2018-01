'Belastingstrop' drukt IBM in rode cijfers

Het Amerikaanse technologieconcern IBM heeft afgelopen kwartaal een verlies in de boeken gezet. Dat komt door een papieren verlies als gevolg van de recente belastinghervorming in de Verenigde Staten. Die leidt ertoe dat het bedrijf toekomstige belastingvoordelen deels moet wegstrepen. Afgezien van eenmalige posten is het resultaat volgens het bedrijf wel verbeterd.