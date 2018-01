PvdA’er Tang op belastingvisite bij Bono

De Ierse band laat al jaren inkomsten om fiscale redenen via een kantoor aan de Amsterdamse Herengracht lopen, maar daar komt wellicht een einde aan.

De Nederlandse regering heeft beloofd dergelijke constructies tegen te gaan door een bronbelasting op rente en royalty’s te gaan heffen.

Keuze Bono

Bono zal dat gaan voelen, denkt Tang, en zal iets anders moeten verzinnen. Of de zanger de PvdA’er bij hem thuis wil ontvangen is nog onduidelijk. De partij wil de overhandiging filmen.

Paul Tang. Ⓒ ANP

Tang is in de buurt vanwege een hoorzitting over belastingontwijking in Dublin waarvoor het Ierse parlement hem heeft uitgenodigd.

Gezien de lage winstbelasting van 12,5 procent in Ierland, dat volgens de sociaaldemocraat daar ,,bijna een geloofsartikel’’ is, wordt dat geen gemakkelijk debat.

De politicus riep vorige maand het Europees Parlement op om Ierland - en ook Nederland - aan te merken als belastingparadijs, maar kwam daarvoor net één stem tekort.