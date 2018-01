’Grote overname handelaren olie en zaden’

De overnameplannen worden gemeld door de Wall Street Journal. De overname van het agribusiness en voedingsbedrijf Bunge (1818), dat onder andere oliezaden en granen levert en ruim 30.000 werknemers telt, door het veel grotere ADM (1902) zou tot een volgend bod van Glencore kunnen leiden. Dat meldde zich vorig jaar voor aankoop van Bunge.

Miljardenspel

De details van het laatste bod van ADM zijn minimaal. Bunge zou een marktwaarde van $8,9 miljard hebben, ADM staat voor $22,6 miljard waardering genoteerd. Bunge had in 2016 een omzet van $43 miljard, ADM boekte toen $62 miljard omzet met 32.000 werknemers.

In het consolidatiespel in de grondstoffensector mocht Bunge eerder de Cargill-fabrieken in Amsterdam inlijven van dit Amerikaanse agrarische familiebedrijf.