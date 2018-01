Fitch verhoogt kredietoordeel Spanje

LONDEN (AFN) - Kredietbeoordelaar Fitch is positiever over de kredietwaardigheid van Spanje, vanwege het duidelijke herstel van de Spaanse economie en de dalende werkloosheid in het land.

Fitch schroeft zijn kredietbeoordeling met één stap op, van BBB+ naar A-. Het vooruitzicht is stabiel. Het bureau wijst ook op het verder dalende begrotingstekort van Spanje. Fitch denkt dat de Spaanse economie over heel 2017 met 3,1 procent is gegroeid. Voor 2018 en 2019 rekent Fitch op een groei van respectievelijk 2,5 en 2,2 procent.

Verder stelt Fitch dat de ontwikkelingen rond de Catalaanse onafhankelijkheidsverklaring wel zorgen voor politieke risico's maar dat het effect op de economie tot dusver bescheiden is.

Branchegenoot Standard & Poor's (S&P) kwam met een verhoging van de kredietwaardigheid van Griekenland. Die rating ging van B- naar B, met een positieve outlook. Dat betekent dat de kredietbeoordeling nog verder kan stijgen. S&P wijst op de verbeterde Griekse economie en arbeidsmarkt en de relatieve politieke rust in het land.