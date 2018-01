Luchtverkeersleiding wil klaar zijn voor groei Schiphol

Dat zegt bestuursvoorzitter Michiel van Dorst van Luchtverkeersleiding Nederland in gesprek met de Telegraaf. „In december kregen wij een brief waarin de medewerkers hun zorg uitten. We zijn toen het gesprek aangegaan. Wij hebben veel uitdagingen en dat heeft zijn weerslag op het personeel.”

LVNL heeft al een paar jaar te maken met een personeelstekort, dat zich op korte termijn lastig laat oplossen. „Schiphol is de afgelopen jaren sneller gegroeid dat dat wij met ons eigen groeiend personeelsbestand konden opvangen. Daardoor zitten we krap in ons jasje als gaat om projecten die naast de dagelijkse operatie gedaan moeten worden, zoals de ontwikkeling van Lelystad Airport en de herindeling van het luchtruim”, zegt Van Dorst. „Dat gaan we oplossen met nieuwe systemen, meer ruimte op de verkeerstoren en het aantrekken van meer menskracht.”

Champions League

Een paar jaar geleden kwam een externe commissie al tot de conclusie dat LVNL meer werk moest maken van werving. Aan de animo ligt het niet. LVNL krijgt jaarlijks meer dan 2000 aanmeldingen. Slechts ongeveer 40 daarvan zijn er geschikt voor de opleiding, omdat de eisen hoog zijn. Uiteindelijk is een kwart geschikt, 10 man, om bij LVNL te werken. „Wat we hier doen is Champions League spelen. Je moet meteen na je opleiding debuteren op heel hoog niveau. Schiphol is een complexe en hele drukke luchthaven, omdat de landingsbanen als mikado bij elkaar liggen. Wel proberen we het uitvalpercentage omlaag te krijgen, zodat we daardoor meer mankracht vrijspelen”, zegt de LVNL-topman.

Zouden hogere salarissen niet de oplossing zijn, zodat dit leidt tot meer zij-instromers uit het buitenland? „Dat denk ik niet”, zegt Van Dorst. “Iedereen in de sector kent Schiphol en de uitdagingen ervan. Het salaris is geen belemmering, je kunt er uitstekend van leven in Nederland.”

Van Dorst gaat nog steeds uit van de opening van Lelystad Airport per 1 april 2019, ondanks dreigend uitstel vanuit De Tweede Kamer. Burgers uit Overijssel en de Veluwe voeren al maandenlang actie over de lage aanvliegroutes richting Lelystad. Zij vrezen daardoor veel geluidsoverlast. Pas in 2023 is de oplossing, een herindeling van het luchtruim klaar. Een versnelling van dat project zou veel onrust wegnemen in de maatschappij.

„Vliegtuigen gaan niet bij de Duits-Nederlandse grens al naar beneden om vervolgens continu laag naar Lelystad te vliegen”, zegt Van Dorst, die eerder piloot was bij KLM. „In de praktijk verwachten we dat vliegtuigen sneller klimmen en later dalen als dan kan. Dat gebeurt ook hier op Schiphol. Waar de discussie over gaat, is de ondergrens van de routes in de procedures.”

De LVNL-ceo laat zich niet afleiden door suggesties dat het vliegverkeer van en naar Lelystad best in het huidige Schiphol- luchtruim afgehandeld kan worden. Rotterdam The Hague Airport ligt tenslotte ook in de aanvliegroute van Schiphol. „Bij Rotterdam is dat in de loop der jaren ingepast. Er zijn echter nog geen gebaande paden naar Lelystad. Daarom gaan we die eerst aanleggen, net zoals je dat bij het wegennet ook zou doen. Veiligheid gaat voor alles.”

Groei

Van Dorst laat zich niet vastpinnen op exacte aantallen mensen die hij nodig heeft om de LVNL te laten draaien zonder krapte. „Ik wil in ieder geval genoeg mensen hebben zodat we klaar zijn voor de groei van Schiphol na 2020”, zegt Van Dorst, verwijzend naar de afspraak dat luchthaven weer verder kan door de inzet van bijvoorbeeld stillere vliegtuigen. „Ik denk absoluut dat dat kan. We moeten er klaar voor zijn als de politiek een besluit neemt om hoeveel vliegbewegingen dat gaat, dat zijn we aan de maatschappij verplicht.”