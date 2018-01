PvdA Utrecht wil spoeddebat over flatschandaal

„Wij hebben in februari al aan het college vragen gesteld over die beleggers uit Qatar”, zegt PvdA’er Rick van der Zweth, lijsttrekker bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. „Het college zei toen: het is een goede partij, er is geen enkele reden tot zorg.’ Nu deze berichten naar boven komen, hebben wij als PvdA meteen een spoeddebat aangevraagd. Het is voor ons onacceptabel dat er zoveel geld wordt verdiend over de ruggen van huurders.”

Nul euro

De 252 sociale huurwoningen in de Utrechtse achterstandswijk Kanaleneiland werden in oktober 2015 door de woningcorporaties Mitros en Portaal voor nul euro overgedaan aan een combinatie uit Qatar en Zwitserland. De voorwaarde was dat de investeerders de flats zouden opknappen tot middeldure huurwoningen. Dat gebeurde, al verschillen de meningen over de kwaliteit van de renovatie.

Al medio 2017 verkochten de investeerders hun flatjes voor €51 miljoen aan een Nederlands-Canadese groep, wat de genoemde €23 miljoen winst opleverde.

Dubbele huur

Voorheen bedroeg de huur van de woningen omstreeks €450 per maand, nu is dat het dubbele. De nieuwe vastgoedeigenaren schijnen ook van de gemeente het recht te hebben gekregen om de huurflatjes ’uit te ponden’, ofwel te verkopen. Dat kan op de huidige oververhitte Utrechtse woningmarkt zeer lucratief zijn.

Van der Zweth heeft wel enig begrip voor de verkoop indertijd . „Dat gebeurde in de crisis. Huizen moesten opgeknapt worden. Maar hou het dan wel betaalbaar en maak goede afspraken. Nu gaan beleggers uit Qatar er met de winst vandoor en betalen huurders de maximale prijs.”

Sorry

De PvdA’er had weinig begrip voor de reactie van wethouder van Wonen Paulus Jansen (SP). „Hij zegt: ’Je kan niet alles weten’. Ja, sorry hoor. Hoe is het mogelijk dat geen goede afspraken zijn gemaakt?”

De SP vormt in Utrecht het college met D66, GroenLinks en de VVD. Het spoeddebat kan volgens Van der Zweth op zijn vroegst op 1 februari plaatsvinden.