Buma wil rem op buitenlandse werknemer

Buma erkent dat sectoren in de knel kunnen komen door krapte op de arbeidsmarkt. ,,Werkgevers willen daarom in groten getale arbeidskrachten van buiten naar Nederland halen: koks uit Spanje, bouwvakkers uit Polen, en technici van overal. En hoe logisch dat ook mag klinken, het is een verkeerde keuze'', aldus de CDA-leider.

Hij noemt het de weg van de minste weerstand, maar geen duurzame oplossing. Volgens Buma is het slecht voor alle mensen in Nederland die nu nog aan de kant staan. Hij noemt oudere werknemers die nog steeds moeilijk werk kunnen krijgen, maar ook nieuwkomers die juist door werk kunnen inburgeren.

De CDA-leider wil dat mensen die ,,in de crisis hun baan verloren en noodgedwongen kozen voor die flex-baan of die onzekere toekomst als ZZP'er'' weer volwaardig mee gaan doen. ,,Dit gaat bij elkaar om veel meer dan een miljoen mensen'', aldus Buma.

,,Juist nu het economisch goed gaat, moeten we nieuw perspectief bieden. Een baan en een toekomst." Volgens Buma is groei niet genoeg en wil hij daarom ,,modernisering van de arbeidsmarkt'' en ,,een nieuwe balans tussen vast en flex''. Hij wil dat de bonden en werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen en hierover afspraken maken.