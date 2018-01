Strengere regels na omvallen Carillion

May wees nadrukkelijk naar het ineenstorten van bouwconcern Carillion, waardoor openbare projecten als de aanleg van wegen en de bouw van ziekenhuizen in gevaar zijn gekomen. Nieuwe regels moeten met name de bedrijfscultuur aanpakken die nu vooral gericht is op snelle winsten in plaats van langdurig succes. May pleit onder meer voor boetes voor bestuurders en de mogelijkheid voor regelgevende instanties om voor overnames te gaan liggen.

Het omvallen van Carillion heeft geleid tot een discussie over aanbestedingen in het land. De Britse overheid besteedt jaarlijks dik 10 miljard pond (11,3 miljard euro) aan openbare en particuliere contracten zoals ook vaak aan het bouwconcern is toegekend.