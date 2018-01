Nikkei begint vlak aan nieuwe week

Ⓒ EPA

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is maandag vrijwel vlak aan de nieuwe handelsweek begonnen. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van de verdere ontwikkelingen rond de zogenoemde shutdown van de overheidsinstellingen in de Verenigde Staten. Daarnaast werd uitgekeken naar de uitkomst van de tweedaagse beleidsvergadering van de Bank of Japan op dinsdag.