'Wall Street begint week vlak'

De Amerikaanse overheid ligt sinds zaterdag deels stil doordat de Democraten en Republikeinen het niet eens konden worden over de overheidsfinanciën. Een zogenaamde shutdown heeft doorgaans niet veel effect op de effectenbeurzen, mits die niet te lang duurt. Politici stemmen rond het middaguur opnieuw om uit de impasse te komen.

Op het bedrijvenvlak opende Halliburton de boeken. De oliedienstverlener leed in het vierde kwartaal een verlies, maar dat was grotendeels te wijten aan een voorziening die het bedrijf nam voor de belastinghervorming in de VS. Ook moest Halliburton afschrijven in verband met achterstallige betalingen in Venezuela. De omzet steeg wel fors. Streamingvideodienst Netflix komt nabeurs met cijfers.

Overnamenieuws

Verder was er het nodige overnamenieuws. Zo wordt biotechnologiebedrijf Bioverativ overgenomen door Sanofi. De Franse farmaceut legt 11,6 miljard dollar op tafel voor de Amerikaanse onderneming die zich richt op middelen tegen bloedziektes zoals hemofilie. Daarnaast telt biotechnoloog Celgene 9 miljard dollar neer voor branchegenoot Juno. Beide bedrijven houden zich bezig met kankeronderzoek.

Verzekeraar AIG is ook op het overnamepad en heeft zo'n 5,6 miljard dollar over voor herverzekeraar Validus.

Twitter

Bij techbedrijf Twitter staat de operationeel directeur mogelijk voor een vertrek. Anthony Noto wordt veelvuldig genoemd als nieuwe topman bij fintechbedrijf SoFi.

Het aandeel Apple werd door beleggers voorbeurs iets lager gezet door nieuwe geruchten over een tegenvallende vraag naar het topmodel smartphone van het bedrijf, de iPhone X. Ook was er een adviesverlaging voor het technologiebedrijf.

De S&P 500 en de Nasdaq waren vrijdag op recordstanden gesloten, terwijl de Dow-Jonesindex daar net onder bleef. Die toonaangevende beursgraadmeter sloot 0,2 procent hoger op 26.071,72 punten. De brede S&P 500 won 0,4 procent tot 2810,30 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,6 procent tot 7336,38 punten.