Kijkshop dicht: 400 man op straat

De Zweedse eigenaar The One vraagt dinsdag het faillissement van de Kijkshop aan bij de rechter, zo laat de investeerder weten. Het is volgens een woordvoerder van The One nu aan een curator om te kijken of een eventuele verkoop of doorstart mogelijk is. Die kan ook besluiten dat de winkels al dan niet tijdelijk weer opengaan als dat in het belang van de verkoop van de boedel is.

Drastische maatregel

Kijkshop kondigde vorig jaar al de sluiting van 20 winkels aan. Door de drastische maatregel hoopte de Zweedse eigenaar van het fenomeen uit de jaren zeventig en tachtig het hoofd boven water te kunnen houden, maar die poging is nu dus mislukt.

Investeerder Björn Serving, die zichzelf 'The One from Sweden' noemt, zei al eerder dat winkels in hun oude vorm geen bestaansrecht meer hebben. Kijkshop was om die reden dan ook begonnen met een omvorming naar een nieuw onlinewinkelconcept. Die ingreep blijkt nu volgens de investeerder echter niet voldoende om de winkels te redden. Hij noemt de gevolgen voor de medewerkers ,,erg ongelukkig”.

The One richt zich nu op het onlinewinkelconcept KijkBijMij, waarbij consumenten elkaar live via video koopadvies kunnen geven in ruil voor een commissie. De app is in zes weken tijd 100.000 keer gedownload. Mogelijk worden er in de toekomst ook weer winkels geopend, maar op een veel beperktere schaal.

Vitrinekasten

Kijkshop maakte sinds de jaren zeventig furore met een toentertijd futuristisch winkelconcept waarbij de goederen in vitrinekasten stonden opgesteld. „Het hoogtepunt van deze winkel lag in de jaren tachtig. Het was nieuw en modern, een winkel met hebbedingetjes op het gebied van elektronica en horloges”, zei retailspecialist Paul Moers eerder.

Terwijl overal de winkelstraten zijn opgeschud door nieuwe concepten en er bovendien stevige concurrentie van het internet is ontstaan, wijzigde Kijkshop zijn formule de afgelopen decennia echter nauwelijks, constateerde Moers. „Kijkshop is een totaal verouderd concept.”