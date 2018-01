Nikkei op hoogste niveau sinds 1991

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot 1,3 procent hoger op 24.124,15 punten. De Japanse automakers Honda en Mitsubishi behoorden tot de sterkste stijgers met winsten van 1,8 en 2,4 procent. Telecomconcern Softbank, een zwaargewicht in de index, klom 2 procent.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,2 procent in de plus en stevent daarmee af op een nieuw slotrecord. De beurs in Shanghai klom 0,6 procent en de All Ordinaries in Sydney won 0,7 procent.

De Kospi in Seoul dikte 1,1 procent aan. LG Electronics zakte 0,5 procent na het nieuws dat de Amerikaanse president Donald Trump importtarieven op bepaalde wasmachines en zonnepanelen heeft goedgekeurd. Schermenmaker LG Display won 5,7 procent na publicatie van de kwartaalcijfers.